La Nazione: "Fiorentina, con gli Hearts più Cabral di Jovic. In porta si rivede Gollini"

La partita contro gli Hearths per la Fiorentina sarà già una di quelle fondamentali. Ad Edimburgo serve una vittoria per scavalcare gli scozzesi e tentare una difficile rimonta sul Basaksehir. Nel match di domani sera saranno sicure le assenze di Ikoné (espulso nella gara di Istanbul) e Sottil che anche ieri si è allenato a parte. Sono arrivati invece segnali incoraggianti da Nico Gonzalez, che in questi giorni si sta allenando in gruppo. A disposizione anche Saponara e Kouame, con l'ivoriano che in questa occasione giocherà probabilmente da esterno. In attacco ballottaggio fra Jovic e Cabral, col brasiliano in vantaggio. In difesa è atteso il ritorno di Milenkovic, con Gollini favorito fra i pali. Arrivano buoni segnali anche da Dodo, che ieri si è allenato in gruppo e che quindi spinge per un impiego, magari a gara in corso, nella prossima di campionato. Infine in mezzo al campo dovrebbe esserci Amrabat. A riportarlo è La Nazione.