Fiorentina, occasione persa. QS-La Nazione: "La zona retrocessione resta a 7 punti"

Il QS-La Nazione, rammaricato per la sconfitta finale contro il Milan, scrive che alla Fiorentina manca ancora il colpo decisivo per mettersi al sicuro in classifica. Nella girandola delle reti del Franchi hanno spiccato la buona buona serata di Eysseric, le idee di Ribery e i tanti movimenti di Vlahovic. Sotto accusa, invece, al prestazione del blocco difensivo, sempre colpevole sulle tre reti che hanno rilanciato le azioni in quota scudetto del Milan. I rossoneri ci hanno creduto molto di più della Fiorentina che adesso vede la zona retrocessione distante 7 punti e impersonificata dal Cagliari di Semplici.