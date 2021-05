Corriere dello Sport: "Allegri ieri ha cenato con l'Inter. Testa a testa con la Juve"

"Allegri ieri ha cenato con l'Inter. Testa a testa con la Juve" scrive il Corriere dello Sport facendo il punto sul futuro di Max Allegri. Si vocifera di una cena tra il tecnico livornese e la dirigenza interista andata in scena ieri in gran segreto e un nuovo appuntamento fissato in agenda. Beppe Marotta vorrebbe puntare su Max per il dopo Conte, si è cautelato con Simone Inzaghi che avrebbe chiesto tempo a Lotito e valuta anche una terza pista (più che Fonseca o Mihajlovic i nerazzurri potrebbero andare all'estero). La rivale più accreditata per Allegri sembra essere la Juve, che al momento sembra essere più avanti ma non ha l'intesa economica con il tecnico che avrebbe chiesto 11 milioni a stagione. L'assalto di Marotta però, autorizza a immaginare un'Inter pronta ad alzare al massimo la posta.