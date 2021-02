Corriere di Torino in taglio alto: "Juve e Toro, punto di svolta"

Il Torino è sceso in campo venerdì contro il Cagliari, la Juventus dovrà giocare il posticipo di domani sera contro il Crotone. Sarà una domenica senza squadre torinesi in campo, ma per entrambe questo periodo della stagione risulterà importante. E il Corriere di Torino titola infatti così: "Juve e Toro, punto di svolta", raccontando di un campionato al bivio per entrambe.