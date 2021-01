Il Mattino: "Gattuso, contro la crisi schiera il tridente ma è allarme in attacco"

"Gattuso, contro la crisi schiera il tridente ma è allarme in attacco" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Domani la sfida contro il Parma, Gattuso spera di dare un calcio alla crisi e di dare continuità alla vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia. Domani sarà ancora una volta in campo con il 4-3-3, ovvero l'organizzazione di gioco del primo Gattuso. Vigilia serena: niente allenamento e ritiro. ADL sarà allo stadio.