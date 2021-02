Il Mattino: "Gattuso, dopo lo strappo assalto all'Atalanta. DeLa: fiducia a Giuntoli"

Sulla prima pagina de Il Mattino in edicola oggi c'è spazio per le ultime vicende di casa Napoli. "Gattuso, dopo lo strappo assalto all'Atalanta. DeLa: fiducia a Giuntoli" scrive il quotidiano. Dopo lo strappo tra tecnico e presidente è tempo di pensare al campo con la sfida contro l'Atalanta valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Intanto tweet di ADL che difende Giuntoli "Non sto mettendo alla porta il ds. Forse qualcuno, sbagliando, desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti". Ma 'dimentica' Gattuso.