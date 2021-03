Il Mattino: "Napoli, con Demme la media punti è da primi in classifica"

"Napoli, con Demme la media punti è da primi in classifica" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Spazio all'importanza di Diego Demme, centrocampista degli azzurri. Con il tedesco in campo, prezioso per la protezione della difesa, aumenta vistosamente la media punti della squadra di Rino Gattuso: è di 2,18, solo l'Inter ha fatto meglio.