Il Mattino: "Sarri non accelera per tornare in panchina e aspetta i soldi della Juventus"

vedi letture

Il Mattino oggi in edicola si occupa del futuro di Sarri, ancora sotto contratto con la Juve. "Sarri non accelera per tornare in panchina e aspetta i soldi della Juventus" scrive il quotidiano. Ogni crisi sarebbe buona per spingere Sarri a lasciare la casa in Toscana e a bussare alla porta della Juventus per chiedere la rescissione anticipata del contratto che scade il 30 giugno. In realtà Sarri non solo non ha intenzione di tornare ad allenare in questo inverno (c'è anche il discorso dell'ansia per gli stadi vuoti e per la pandemia), ma non pensa affatto di fare un favore alla Juventus rinunciando alla clausola da 2,5 milioni di euro che il club bianconero gli dovrà versare il 30 aprile quando Andrea Agnelli gli comunicherà che non scatterà il terzo anno di contratto. Anche in casa bianconera infatti sembrano essere rassegnati all'idea che Sarri non tornerà in pista a stagione in corso e che dovranno pagare lo stipendio fino a giugno. Con clausola inclusa.