Il Mattino sul Napoli: "Né trappole, né biscotti: perché Firenze non deve farci paura"

"Né trappole, né biscotti: perché Firenze non deve farci paura". Così l'edizione odierna de Il Mattino in taglio basso: il Napoli affronterà la Fiorentina in trasferta, mentre la Juve se la vedrà con l'Inter. Stessi incroci di quando gli azzurri persero il titolo in albergo: scherzi del destino, ma oggi la squadra di Gattuso deve fare di tutto per centrare l'obiettivo Champions.