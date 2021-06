Il Messaggero: "Lazio, Radu all'ultimo bivio: rinnovo o Inter"

"Lazio, Radu all'ultimo bivio: rinnovo o Inter" scrive Il Messaggero. Ieri incontro fiume tra Radu e Tare: offerto il rinnovo per un anno con opzione per un secondo anno. Il difensore vorrebbe chiudere la carriera alla Lazio ma è tentato dalla proposta dell'Inter di Simone Inzaghi e si è preso 24 ore di tempo per decidere. Lo stesso Inzaghi, che mercoledì è stato avvistato a Formello per svuotare l'armadietto, pensa a Lazzari per rimpiazzare Hakimi ma Lotito vorrebbe almeno 25 milioni.