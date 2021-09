Il Messaggero: "Mourinho si è già preso la Roma: è il capo-popolo che la gente voleva"

vedi letture

José Mourinho è un re di Coppa e, come tale, ha tanta voglia di vincere la Conference League. Lo Special One è fermo a 4 competizioni Uefa vinte, ad una sola distanza da Trapattoni a quota 5 e in compagnia di Paisley, Ferguson e Rocco: l'obiettivo è agganciare l'italiano al termine della stagione. Il tecnico si è già preso la Roma, in tutto e per tutto perché ha in regalo i sorrisi dei suoi giocatori, anche di coloro che vengono meno impiegati, ha il consenso popolare ed è lui il vero e proprio capo-popolo che la gente sognava. Tuttavia un po' di turnover ci sarà con Calafiori al posto di Vina, El Shaarawy per Mkhitaryan e uno tra Mancini (più probabile) e Ibanez che lascerà il posto a Smalling. A centrocampo Diawara o Villar, mentre dovranno fare gli straordinari Karsdorp e uno tra Veretout e Cristante, mentre davanti Shomurodov scalpita con Mayoral che lo incalza. A riportarlo è Il Messaggero.