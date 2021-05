Il Secolo XIX in apertura: "L'Atalanta si arrende. Rivincita per Pirlo e la Juve"

vedi letture

C'è spazio anche per il trionfo in Coppa Italia della Juventus sull'apertura odierna de Il Secolo XIX: "Coppa Italia, l'Atalanta si arrende. Rivincita per Pirlo e la Juve", titola il quotidiano. Gol in apertura di Kulusevski, poi il pareggio di Malinovskyi prima dell'intervallo. La rete decisiva arriva poco oltre il settantesimo,a firmarla è Federico Chiesa, su assist dello svedese ex Parma.