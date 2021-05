Il Secolo XIX: "Lo Spezia batte il Toro e resta in Serie A. Genoa ko con l'Atalanta"

"Lo Spezia batte il Toro e resta in Serie A. Genoa ko con l'Atalanta". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. La squadra di Vincenzo Italiano firma l'impresa e supera il Torino 4-1 conquistando l'aritmetica salvezza con una giornata di anticipo. Sconfitta casalinga ieri pomeriggio per i rossoblu di Davide Ballardini che sono stati battuti dall'Atalanta per 4-3.