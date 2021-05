Il Secolo XIX: "Prove di futuro per il Genoa ma Ballardini non è al sicuro. Nuove voci su Juric"

vedi letture

Enrico Preziosi farà visita tra oggi e domani al centro sportivo del Genoa. Il patron rossoblù - riferisce Il Secolo XIX - saluterà la squadra prima della trasferta di Cagliari e si confronterà con il d.s. Marroccu e Ballardini per iniziare a progettare il futuro. L'idea sembra dunque quella di proseguire con l'attuale tecnico, per il quale è scattato il rinnovo automatico dopo la salvezza. Non mancano però alcune voci in sottofondo, riguardo (ad esempio) a un possibile ritorno di Juric.