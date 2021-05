La Gazzetta dello Sport: "Juve, Zidane è il preferito ma Pirlo può ancora restare"

"Juve, Zidane è il preferito ma Pirlo può ancora restare", scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Per il momento Zinedine Zidane non si muove da Madrid e Allegri rimane in attesa. Ma ancora per quanto? La settimana prossima sembra essere quella del giudizio definitivo. In una ipotetica classifica dei pensieri bianconeri, Zidane è in testa, poi Allegri, ma a Torino sanno bene quanto sia avanzata la trattativa tra il livornese ed il Real Madrid. E poi le quotazioni di Andrea Pirlo, che potrebbe tornare alte nel caso di qualificazione Champions: la stima verso di lui è stata il motore della scelta di un anno fa e potrebbe anche restare. Ma Zidane resta il favorito.