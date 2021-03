La Gazzetta dello Sport: "Ronaldo vota Juve ma chiede rinforzi. Summit a fine stagione"

vedi letture

Ronaldo resterà con ogni probabilità alla Juve, rispettando il contratto in scadenza nel 2022. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega però come il portoghese abbia il desiderio di avere attorno a sé compagni "più in gamba", per rilanciare le ambizioni bianconere. A maggio, dunque, tutto lascia presagire che l'ex Real chiederà una verifica accurata: ci sarà con ogni probabilità un summit, informa la rosea, a stagione archiviata. CR7 si aspetta il massimo, non vuole dare nulla per scontato, ma vota fiducia alla Juve: non è un atteggiamento egoistico, bensì uno scrupoloso modo di fare.