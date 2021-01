La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Quanto serve un vice Lukaku, ma Conte tiene"

La Gazzetta dello Sport fa notare che l'Inter ha perso 2 partite delle 5 senza Lukaku. Il belga è il gioco dei nerazzurri e quando esce dal campo se lo porta via: la ricerca veloce della profondità è infatti l'idea dominante di Conte e nessuno in rosa ha le caratteristiche di Romelu, che protegge palla, fa salire la squadre, aggredisce gli spazi in progressione. Non si spiega come un club dalle ambizioni dell'Inter abbia quale alternativa all'accoppiata Lukaku-Lautaro solo Sanchez. Tuttavia il Piano A funziona e a volte è devastante. Per questo, per la qualità della rosa, per l’esperienza, per la carica agonistica della truppa Conte, è facile prevedere l’Inter in corsa fino alla fine.