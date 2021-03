La Gazzetta dello Sport: "Zidane tenta Ronaldo ma la Juve è serena: il rapporto è solido"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così sulla vicenda CR7: "Zidane tenta Ronaldo ma la Juve è serena: il rapporto è solido". Le parole del tecnico dei Blancos hanno lasciato i bianconeri in silenzio consapevoli del rapporto saldo con il portoghese, ma anche con la consapevolezza che ci saranno altre puntate della saga. Ronaldo sta bene a Torino e non ha mai manifestato il desiderio di andarsene al club, anzi ha rimarcato la voglia di vincere con quei colori. Per la Juventus CR7 è centrale anche nel nuovo progetto, ma resta da capire quanto sia concreto l'interesse del Real Madrid e quanta sia la tentazione di tornare in Spagna.