La Nazione: "La Fiorentina si riscopre squadra. Sceneggiata Belotti, dov'era il Var?"

"La Fiorentina si riscopre squadra. Sceneggiata Belotti, dov'era il Var?": così La Nazione sul pari tra Torino e Fiorentina 1-1. I Viola non si sono disuniti, nemmeno in 9 uomini. Il recupero della personalità è una delle migliori notizie per Prandelli e i gigliati. Milenkovic è precipitato nel tranello di Belotti ma perché il Var non ha certificato la 'sceneggiata'? - si chiede il quotidiano. Di sicuro si sono visti grandi passi in avanti nella voglia di giocarsela anche in condizioni critiche. Due menzioni in particolare: Quarta, schierato da centrale e anche da terzino e poi Ribery che ha regalato la prima perla della stagione. E da come tutti si siano alzati per festeggiarlo si capisce che il peso di FR7 è ancora alto.