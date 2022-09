La Repubblica: "L'Inter mostra tutto quello di cui è capace. Il rodaggio sembra finito"

La Repubblica analizza al suo interno il successo dell'Inter per 2-0 in casa del Viktoria Plzen. Il quotidiano sottolinea come i nerazzurri siano riusciti a mettere in mostra tutto quello di cui sono capaci, e che nel recente passato sembravano aver dimenticato: possesso palla superiore al 70%, incessanti cross dalle fasce, due gol rotondi e perfetti, uno per tempo, entrambi plasmati dalla manovra collettiva. Questa squadra, che ieri in campo aveva solo 4 calciatori che avevano vinto lo scudetto due stagioni fa con Conte, sembra aver finito il periodo di rodaggio.