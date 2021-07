Tuttosport: "Evitata la Brexit ma la Danimarca ha messo paura all'Inghilterra"

vedi letture

"Evitata la Brexit ma la Danimarca ha messo paura all'Inghilterra" scrive Tuttosport oggi in edicola commentando la vittoria inglese per 2-1, ai supplementari, contro la Danimarca. Rimonta con un autogol di Kjaer e la rete di Kane nel finale. Polemiche per il calcio di rigore parato da Schmeichel e poi ribadito in rete da Kane: fallo inesistente, in campo inoltre c'erano due palloni. Sofferenza per l'Inghilterra ma finale conquistata. Domenica la sfida contro l'Italia a Wembley.