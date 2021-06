Tuttosport in apertura: "Juve, piace Belotti. Cairo: 'Mai e poi mai'"

"Juve, piace Belotti. Cairo: 'Mai e poi mai'" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Clamorosa indiscrezione di mercato sulla Juve. Bianconeri alla ricerca di una punta, idea Belotti, in scadenza nel 2022 con il Torino. Non solo Icardi, Gabriel Jesus e Vlahovic nella lista bianconera. Ma il presidente del Torino Urbano Cairo chiude la porta: "La prospettiva di Andrea in bianconero è lunare".

La storia - "Vialli e il cancro: 'Spero si stanchi'". Il coraggio di Gianluca: "Devo convivere con un compagno indesiderato ma io continuo nel mio viaggio a testa bassa".

Il ritorno - Nel secondo box in taglio alto spazio al ritorno di Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio. "Sarri alla Lazio: ecco la firma!". Contratto biennale da 3 milioni a stagione che possono diventare 4 con i bonus. Maksimovic e Hysaj primi rinforzi.

Il commento - "Gigio e il PSG nella fattoria degli animali". Il commento di Xavier Jacobelli sull'ultimo ingaggio del PSG con il club che ha investito 1 miliardo e 300 milioni di euro in 10 anni.

Il Toro - "Toro, il deserto degli osservatori": i perché i mercati flop. Jacomuzzi, il numero uno dell'associazione scout: "Eppure scoprire talenti costa poco".