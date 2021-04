Tuttosport: "Mandzukic inguardabile. Pioli non può non essersi accorto della sua condizione"

"Mandzukic inguardabile. Pioli non può non essersi accorto della sua condizione", titola stamane Tuttosport. Ora per il Milan è durissima, con una squadra che pare essere in caduta libera. Dopo aver gustato il sapore dello scudetto ora si trova davanti ad un bivio pericolosissimo: arrivare in Champions oppure restare fuori per l'ennesimo anno. La prestazione del Milan è da attribuire ad una condizione non più brillante, alla mancanza di un vero bomber, con Mandzukic che ha fornito una prestazione inguardabile. E chi vede il croato tutti i giorni in allenamento non può non essersi accorto che non è proprio in condizione.