Tuttosport: "Ronaldo vuole zittire l'Inter per inseguire un altro record"

"Ronaldo vuole zittire l'Inter per inseguire un altro record" scrive Tuttosport in edicola oggi. A San Siro, la versione juventina di CR7 ha messo a segno 4 gol, 3 al Milan e uno solo all'Inter, nemmeno tanto decisivo. Ma da quando veste il bianconero CR7 attende il gran giorno per provare a zittire l'Inter. Quello di domani sarà il suo ottavo incrocio con i nerazzurri e il bilancio non è malvagio: 4 vittorie e 3 pareggi fra Sporting, United e Juve. Ma il portoghese ha un altro record da inseguire: realizzare il 20° gol stagionale, sarebbe la 15ª volta volta di fila che gli succede. E non siamo nemmeno a metà stagione.