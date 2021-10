Tuttosport: "Sensi investe in una start up che previene gli infortuni". Il rientro con la Lazio?

Quando un problema diventa un'opportunità. È il caso di Stefano Sensi: il centrocampista dell'Inter, attualmente ai box per l'ennesimo guaio fisico, ha deciso di investire in una start up milanese che ha lanciato un algoritmo per monitorare e prevenire gli infortuni nei calciatori professionisti. Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport: si chiama Vedrai Spa, ed è stata fondata a maggio dell'anno scorso dal ventiseienne Michele Grazioli. Il recupero dell'ex Sassuolo, intanto, si avvicina: Inzaghi spera di riaverlo a disposizione già contro la Lazio, ma è ancora presto per sbilanciarsi.