Idea Inter: Mkhitaryan vice Calha. Corriere dello Sport: "L'armeno si è proposto"

"Idea Inter: Mkhitaryan vice Calha. L'armeno si è proposto" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Con le uscite di Vidal e Vecino, servono nuovi rinforzi a centrocampo e l'Inter riflette su Mkhitaryan, in scadenza con la Roma, sponsorizzato dall'ex giallorosso Edin Dzeko. "L'Inter accarezza l’idea di ingaggiare Mkhitaryan. Il primo contatto risale a circa un mese fa, per la precisione in occasione di Inter-Roma. Tramite i suoi rappresentanti, il giocatore armeno si è proposto alla squadra nerazzurra". E ora l'Inter ci fa un pensierino: l'armeno potrebbe diventare il vice Calhanoglu.