Il Corriere della Sera su Roma e Inter: "Ti do Dzeko per Sanchez"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno a Roma ed Inter con il titolo seguente: "Ti do Dzeko per Sanchez". Il bosniaco ha rotto con Fonseca, l'incontro tra Ausilio e Pinto per l'accordo: tempi stretti e ingaggi da 7 milioni. Le due società stanno lavorando ad un clamoroso scambio. Per chiuderlo ballano 2 milioni di euro.