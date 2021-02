Il Corriere della Sera: "Juve, Pirlo deluso dal mercato. Dovrà recuperare Bernardeschi"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno ai bianconeri con il titolo seguente: "Juve, Pirlo deluso dal mercato. Dovrà recuperare Bernardeschi". Gennaio è triste e cupo rispetto ad un anno fa quando Madama aveva investito 44 milioni per Kulusevski, l'Inter oltre 20 per Eriksen, la Fiorentina 70 ed il Milan aveva preso Ibrahimovic. Alla fine anche Dzeko e Sanchez sono rimasti al loro posto. Anche Pirlo, deluso, non ha ricevuto il vice Morata e sta cercando di recuperare Bernardeschi. La verità è che il mercato ha chiuso e non ce ne siamo accorti.