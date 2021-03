Il Corriere dello Sport in apertura sull'Inter: "Provate a prendermi"

"Provate a prendermi", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. Il riferimento è ovviamente all'Inter, che a Parma infila la sesta vittoria consecutiva in campionato. Una doppietta di Sanchez lancia Conte a più sei sul Milan. Succede tutto nella ripresa: il cileno realizza due reti su assist di Lukaku, poi il gol di Hernani. Il tecnico: "Sono democratico, non regalo nulla a nessuno".

Napoli - "L'arringa di Insigne: 'Napoli, vali di più!'", si legge invece di spalla. Il chiarimento dopo lo sfogo del capitano azzurro, che dopo il pari rocambolesco contro il Sassuolo era uscito dal campo inveendo contro i compagni e gridando: "Che squadra di m...".

Juventus - Poco più in basso c'è spazio anche per le condizioni di Paulo Dybala: "La corsa di Paulo per sfidare il Porto", titola il quotidiano. La Joya vola di nuovo a Innsbruck per un consulto da Fink: nel mirino c'è la sfida di ritorno contro i portoghesi.

Lazio-Torino - Continua a far discutere la sfida che si sarebbe dovuta disputare martedì sera: "Lazio-Torino, giudizio sospeso", si legge in taglio basso. Supplemento di indagine e niente 3-0 per i biancocelesti - informa il quotidiano. La squadra di Inzaghi intanto prepara la sfida contro Cristiano Ronaldo.

Premier - "Carletto vola e Klopp affonda". Spazio anche alla Premier League in taglio basso: l'Everton di Ancelotti batte il WBA e vede la Champions, il Liverpool si arrende in casa al Chelsea.