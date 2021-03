Il QS: "Inter, in arrivo gli stipendi e intanto nessuno pronuncia la parola scudetto"

"Inter, in arrivo gli stipendi e intanto nessuno pronuncia la parola scudetto", si legge stamane sul QS. Chi veste nerazzurro non pronuncia la parola scudetto, nemmeno per porlo come obiettivo. Nove punti sul Milan e dieci sulla Juventus, a cui manca sempre la gara con il Napoli, con undici partite da giocare alla fine del campionato. Qualche tifoso sta iniziando ad abbandonare la prudenza. Il gruppo nerazzurro sembra stare alla grande e le vittorie arrivano copiose. Secondo quanto filtra da fonti interne oggi potrebbero arrivare gli stipendi di gennaio e febbraio: i tesserati aspettano, le società vantano crediti, vedi il Real per Hakimi, La prima idea di Suning è quella di restare in sella almeno fino a giugno, per godersi il trionfo.