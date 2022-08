Juventus, Depay pronto a firmare. Il Messaggero: “Paredes e Rovella messi in stand by”

Come riporta Il Messaggero, Memphis Depay continua a trattare la risoluzione del contratto con il Barça ed è pronto a firmare con la Juventus, che ha messo in stand by Paredes e la cessione di Rovella al Monza a causa del mancato accordo tra Rabiot e lo United (vicino a Casemiro).