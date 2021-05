Juventus, Dybala resta. Tuttosport: "Con o senza rinnovo, separarsi non conviene"

Secondo quanto scrive Tuttosport Dybala avrebbe già deciso sul suo futuro. Resterà alla Juventus a prescindere da tutto e tutti. L'argentino ha il contratto in scadenza tra un anno e dal suo punto di vista la questione del rinnovo non è vicino a sbloccarsi perché le parti non si sono più aggiornate dall'ultimo incontro. Senza un rinnovo firmato, la Juventus non sarà certo nelle condizioni di tirare tanto la corda sul prezzo del cartellino e dunque avrà probabilmente lei stessa interessa a provare a reimbastire i discorsi più avanti. Separarsi, non conviene neanche a Dybala: sarebbe poco saggio lasciare Torino ora, in un momento di crisi generale e di buio.