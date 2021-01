L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Milan-Juventus: "Lotteria scudetto"

vedi letture

"Lotteria scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Milan-Juventus. San Siro, 20:45: Befana con rossoneri contro bianconeri. E il rischio Covid: positivo anche Cuadrado. La Asl in campo: "Se è un focolaio non si gioca". Posta in palio altissima: Gigio re della porta si trova di fronte il marziano Ronaldo. Pioli: "Macché pari, voglio restare primo". Pirlo torna da tecnico e non può perdere.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina in edicola quest'oggi con il titolo seguente: "E Conte spera che esca il... 9". Samp-Inter per la nona vittoria di fila. Gli esami di Lukaku non hanno riscontrato problemi rilevanti e così il belga è partito con la squadra e andrà in panchina.

Cagliari - "E' cresciuta la fiducia in Di Francesco". Queste le parole del presidente rossoblù, Tommaso Giulini, presenti nel taglio basso della prima pagina in edicola quest'oggi. In controtendenza con i risultati ed il periodo non troppo esaltante della sua squadra, il numero 1 dei sardi elogia il tecnico e spiega come questo intrapreso sia il percorso giusto.

Serie A - Il campionato prosegue ed allora nel taglio basso della prima pagina ci sono anche altri argomenti trattati dal quotidiano con il titolo seguente: "Roma: il nuovo d.g. sbarca col virus. Il Toro cerca la conferma col Verona". Al via la sedicesima giornata che si preannuncia fondamentale sia per la lotta al titolo che per quella alla salvezza.