L'apertura di Tuttosport: "Allegri, Juve e gli altri"

Il ritorno di Max Allegri sulla scena mediatica ha già fatto partire il toto allenatori per la prossima stagione, con Tuttosport che titola oggi in prima pagina: "Allegri, Juve e gli altri". Allegri piace proprio alla Juventus, ma anche alla Roma ed al Tottenham. Poi c'è Sarri, corteggiato da Napoli e Fiorentina, mentre Gattuso avrebbe Fiorentina, Bologna e Torino sulle sue tracce. Infine Antonio Conte: ci pensano Roma, Napoli e Manchester United.

Mancini: "Datemi gli interisti" - Giovedì inizierà il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, ed il CT Mancini ancora non sa se potrà contare sui tre interisti convocati: Bastoni, Barella e Sensi. Il gruppo squadra era stato fermato dall'Ats dopo i casi di positività riscontrati, ma all'ennesimo tampone di ieri sono risultati tutti e tre negativi.

Il Gallo canta in Nazionale - Il Gallo Belotti sarà sicuramente titolare in almeno una delle prossime gare dell'Italia e l'augurio del Torino è che possa tornare bomber, quindi riprendere a segnare con costanza e facilità. Si punta ad averlo in forma per il derby, in programma dopo la sosta.