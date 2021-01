L'apertura odierna de La Stampa: "La Juve vince e torna in corsa al giro di boa"

vedi letture

La Stampa, questa mattina in edicola, si concentra sulla Juventus in prima pagina titolando così: "La Juve vince e torna in corsa al giro di boa". I bianconeri infatti hanno battuto il Bologna ieri in casa per 2-0 grazie ai gol di Arthur e McKennie. Grazie al suddetto successo, al giro di boa del campionato la squadra di Andrea Pirlo è tornata in corsa per lo scudetto, trovandosi dopo la sconfitta del Milan e il pari dell'Inter a -7 dalla vetta.