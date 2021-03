L'Ats rinvia Inter-Sassuolo. Tuttosport: "La Lega si adegua ma l'ordine non è piaciuto"

Tuttosport rimarca la bontà dei rapporti tra Inter e Sassuolo, tant'è che gli emiliani non hanno eccepito alcunché circa in rinvio della partita, disposto questa volta addirittura dall'Ats di Milano. In molti, anche esperti giuristi e avvocati, hanno eccepito come questo non rientri nei poteri dell'autorità sanitaria che può decidere le quarantene ma non la sospensione o il rinvio delle gare. Un caso di scuola, sostengono, di "eccesso (e non abuso) di potere". C'è ormai l'amara consapevolezza di come la sentenza del Coni su Juventus-Napoli abbia aperto le cataratte della "deregulation da comunicazione sanitari". Serve ritrovare uniformità di giudizio da qui a fine stagione: s'intende rivolgersi a Valentina Vezzali affinché vi sia una presa di posizione "uniformatrice" da parte del Cts.