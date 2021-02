La Juventus supera anche la Roma, l'apertura di Tuttosport: "Non si fermano più!"

E sono sei. La Juventus ha superato ieri sera la Roma per 2-0 raggiungendo la sesta vittoria consecutiva e continua la sua rimonta verso i quartieri alti della classifica. A decidere la sfida dell'Allianz Stadium un gol di Cristiano Ronaldo e un'autorete di Ibanez. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Non si fermano più!".

Grande rimonta del Toro - "Con Nicola è rimonToro". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del quotidiano dedicato al Torino. La formazione conquista un punto importante per morale e classifica contro l'Atalanta. A Bergamo la squadra di Davide Nicola ha messo in pratica una grande rimonta da 0-3 a 3-3.

Oggi il Milan - Questo pomeriggio tocca il Milan. I rossoneri di Stefano Pioli questo pomeriggio dovranno rispondere al successo di venerdì scorso dell'Inter a Firenze. L'impegno di Ibra e compagni sarà contro il Crotone a San Siro alle ore 15. Questo il titolo del quotidiano a riguardo: "Milan. Missione Ibra: 500 gol per la vetta".