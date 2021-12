La Lazio cerca la soluzione per Kurzawa. Il Messaggero: “C'è il via libera del PSG"

La Lazio sta cercando di trovare la giusta soluzione per arrivare a Layvin Kurzawa. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il difensore vuole lasciare la Francia, gioca poco e vorrebbe avere più opportunità: il PSG è disposto non solo a parlarne, ma anche a partecipare al primo anno di ingaggio che non è basso anzi, piuttosto alto per le casse laziali, visto che il classe ’92 guadagna oltre 4 milioni di euro a stagione.