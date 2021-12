La Roma lavora per Kamara. La Repubblica: “Lo United può offrirgli un ingaggio superiore”

Il dg della Roma, Tiago Pinto, sta parlando da giorni con l'agente Ghilas, che cura gli interessi del centrocampista 22enne Boubacar Kamara. Il calciatore ha deciso di andare in scadenza di contratto per scegliere l'offerta migliore, ma su di lui non ci sono solo i giallorossi. Infatti, come scrive la Repubblica, anche il Manchester United ha espresso interesse e, rispetto ai giallorossi, è nelle condizioni migliori di offrirgli un ingaggio superiore.