Juve, Joao Mario: "Mi ispiro a Cancelo. Alberto Costa? Gli auguro il meglio"

Giornata di presentazione, in casa Juventus, per Joao Mario. L’ex Porto, nella sua prima conferenza stampa da giocatore bianconero, ha parlato di un altro portoghese che ha indossato la maglia della Vecchia Signora: “Joao Cancelo è un giocatore al quale mi sono molto ispirato, è simile in quello che cerco di fare in campo. Lo ammiro molto, mi ha dato grandi consigli, abbiamo un buon rapporto ma non abbiamo parlato del mio trasferimento ma sono sicuro che sia felice di questo. Essere qua comunque mi motiva".

Cosa pensi di Alberto Costa?

"Alberto ha un grande potenziale e gli auguro davvero il meglio. Adesso anche lui avrà tanta pressione di vincere e spero possa fare bene. È sicuramente un candidato per la rosa del Portogallo e io voglio fare del mio meglio per tornare in nazionale. Concorrenza? Sarà eventualmente una bella rivalità".

Nello spogliatoio hai trovato dei punti di riferimento?

"Ovviamente Conceicao mi ha aiutato tanto, perché giocavamo insieme al Porto. Però tutti i compagni mi hanno accolto bene e ho legato con tutti. Ho un buon rapporto fuori ma anche dentro al campo, perché è importante migliorare l'intesa. Siamo pronti per l'inizio del campionato".

La conferenza stampa di Joao Mario.