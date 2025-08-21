Sanabria saluta il Torino: "Momenti belli e altre esperienze, mi tengo il lato positivo"
Antonio Sanabria saluta il Torino. Da oggi l'attaccante paraguaiano è ufficialmente un giocatore della Cremonese e, via Instagram, ha voluto dare il suo commiato al club granata e ai suoi tifosi: "Oggi chiudo una tappa di quattro anni al Torino FC. Dove ho vissuto momenti belli e tante esperienze sia dentro che fuori dal campo, ma mi tengo il lato positivo.
Grazie ai lavoratori, agli allenatori e ai compagni con cui ho avuto l’opportunità di condividere tutto questo tempo. Porto con me l’affetto e l’ammirazione di tutti loro.
Voglio anche fare una menzione speciale ai tifosi del Torino che mi hanno sempre fatto sentire uno di loro, mi hanno dimostrato il loro sostegno incondizionato e mi hanno fatto sentire come a casa".
