Ufficiale Bari, nuovo colpo in attacco: dallo Spezia arriva il fantasista Antonucci

Sbarcato nella serata di ieri a Bari, il centrocampista offensivo Antonucci nella giornata di oggi si è sottoposto alle visite mediche con il club pugliese e ha firmato il contratto che lo legherà ai biancorossi nella prossima stagione. Di seguito il comunicato dei Galletti in merito al suo arrivo dallo Spezia:

"SSC Bari comunica di aver acquisito dallo Spezia Calcio, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Antonucci (11.03.99, Roma). Il fantasista sarà da subito a disposizione di mister Caserta; indosserà la maglia numero '16'.

Prodotto delle giovanili della Roma, con cui conquista Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Primavera, a 18 anni fa l'esordio in Prima Squadra nel gennaio '18 contro la Sampdoria, presentandosi con un assist vincente per Dzeko che vale il pareggio per i giallorossi. Quello stesso anno esordisce in Champions League nella semifinale vinta dai capitolini contro il Liverpool. Dopo aver maturato esperienze in prestito con le maglie di Pescara, Vitoria Setubal e Salernitana, con cui centra la promozione in Serie A, gioca dal '21 al '23 con il Cittadella diventandone uno dei riferimenti totalizzando 76 presenze, 14 reti e 9 assist. Nella stagione '23-'24 veste le maglie di Spezia (20 pres, 2 gol) e Cosenza (13 pres., 1 gol), mentre nella passata stagione si rende protagonista a Cesena con cui totalizza 39 partite segnando 4 reti. Vanta diverse convocazioni nelle selezioni giovanili azzurre dell'U15 all'U20".