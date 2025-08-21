Ufficiale Niente Roma per Echeverri, il crack argentino lascia il City e va in prestito al Leverkusen

Niente Roma per Claudio Echeverri. Il talento argentino, ancora di proprietà del Manchester City, va in prestito al Bayer Leverkusen in Bundesliga."¡Bienvenido a Leverkusen, Claudio Echeverri!", si legge infatti direttamente in spagnolo sul profilo X ufficiale delle Aspirine tedesche in merito all'arrivo del trequartista classe 2006, cercato nelle scorse settimane anche dai giallorossi.

Il comunicato ufficiale del Bayer Leverkusen

"Il Bayer 04 ha ingaggiato il 19enne trequartista del Manchester City. L'argentino arriva in prestito dalla Premier League inglese per un anno e vestirà la maglia numero 9. Nato nella provincia settentrionale argentina di Chaco, Claudio Echeverri si è trasferito all'età di undici anni nella capitale Buenos Aires per giocare nel famoso club River Plate. Dopo cinque anni nelle giovanili, il calciatore destro ha debuttato nella seconda squadra nell'autunno del 2022. Nel giugno 2023 ha debuttato come professionista nella massima serie argentina e alla fine dell'anno ha conquistato tre titoli nazionali, tra cui il campionato argentino. Nel gennaio 2024, il Manchester City, club inglese di punta, ha ingaggiato il talentuoso argentino, cedendolo però in prestito al River Plate fino alla fine dell'anno. Nell'ultimo anno solare, Echeverri è finalmente riuscito a sfondare nel suo paese natale con più di 40 presenze in partite ufficiali. È entrato a far parte della squadra di punta di Manchester alla fine di febbraio di quest'anno, poco dopo il Campionato sudamericano Under 20. Nella volata finale della stagione 2024/25, Pep Guardiola lo ha schierato in due partite: nell'ultima giornata di Premier League contro il Fulham e nella finale persa della FA Cup. Quest'estate Echeverri ha partecipato con il Manchester City alla Coppa del Mondo per club FIFA negli Stati Uniti. Lì è stato titolare nella vittoria per 6-0 contro l'Al-Ain degli Emirati Arabi Uniti e ha segnato il secondo gol della partita. Anche gli allenatori delle nazionali giovanili argentine hanno puntato negli ultimi anni sulle capacità tecniche del nuovo acquisto del Leverkusen. Ai Mondiali U17 alla fine del 2023 ha segnato, tra l'altro, una tripletta nei quarti di finale contro il Brasile, realizzando tutti i gol della partita. Nel frattempo, Echeverri gioca regolarmente con la nazionale U20 argentina".

Le parole di Claudio Echeverri

"Molti giovani professionisti hanno già raggiunto i vertici mondiali con il Bayer Leverkusen. Il prossimo anno voglio seguire questa strada e dare il mio contributo per raggiungere grandi traguardi con il Bayer 04", ha dichiarato il giovane e talentoso calciatore ai canali ufficiali dei rossoneri.