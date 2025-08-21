Ufficiale Mantova, ecco il colpo Bonfanti per l'attacco: depositato il contratto del centravanti

Nicholas Bonfanti è il nuovo centravanti del Mantova. Il club virgiliano ha infatti depositato negli uffici di Lega B, come comunica il sito dell’associazione come si legge nell’apposita sezione dedicata al calciomercato, il contratto dell’attaccante classe 2003 che arriva a titolo temporaneo dal Pisa. Probabile che nell’accordo sia inserito un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Pisa proprietario del cartellino, ma questo sarà reso noto solo nei comunicati che i due club pubblicheranno sui propri canali ufficiali.

Dopo una stagione in cui si è diviso fra Pisa, 16 presenze e quattro gol nella prima metà dell’anno, e Bari, dove ha messo a segno due reti in 16 presenze, per l’ex modenese ci sarà dunque l’approdo alla corte di Possanzini dove cercare un rilancio dopo l’ottima stagione d’esordio in cadetteria nel 2022/23 quando con la maglia dei Canarini mise a segno sette reti in 30 gare.

A Pisa invece per il centravanti scuola Inter le cose non sono andate come sperato nonostante le 10 reti in 32 presenze a cavallo delle stagioni 2023/24 e 2024/25.