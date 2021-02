Le aperture spagnole - C'è Barça-PSG: "Il massimo". "Mbappé sfida Messi"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 16 febbraio 2021:

Marca

"Ciò che sta per accadere"

Spazio in tutti i quotidiani alla sfida tra Barcellona e PSG nell'apertura della prima pagina. Messi contro Mbappé, duello del presente e del futuro. Uno scontro stellare che potrebbe ripresentarsi con altre maglie. Pochettino: "Al PSG c'è un ossessione per la Champions League".

As

"Mbappé sfida Messi"

Ancora spazio naturalmente per la partita tra Barcellona e PSG con gli occhi puntati sui due fuoriclasse. Le due stelle arrivano in forma al duello in Champions League. Il Real Madrid è molto interessato alla prestazione del francese, che non ha mai giocato al Camp Nou. Koeman deciderà oggi se Piqué farà parte della lista di convocati.

Sport

"Champions di lusso"

C'è spazio nell'apertura della prima pagina per la partita degli ottavi di finale di UCL, Barcellona-PSG. I blaugrana vogliono fare il primo passo verso i quarti contro i francesi che arrivano senza Neymar e Di Maria. Il miracoloso ritorno di Piqué amplia le scelte in una squadra in grande forma. Koeman: "Sarà complicato, ma abbiamo esperienza". Pochettino: "Veniamo con molta fame".

Mundo Deportivo

"Il massimo"

Titolo eloquente per la presentazione della sfida di stasera tra Barcellona e PSG. Scontro di treni al Camp Nou con un morboso interesse dei francesi per Messi. Nonostante le assenze in entrambe le squadre, il duello Messi contro Mbappé è appassionante. Piqué potrebbe tornare tra i convocati a discapito di Araujo. Koeman: "Possiamo battere chiunque, credo nei miei giocatori". Pochettino: "Il livello del Barça non mi sorprende, la mano di Ronald si nota".