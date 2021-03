Le aperture spagnole - Spagna, un gol che vale ora. Barcellona, è tempo dei rinnovi

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 29 marzo 2021.

Marca

"Vamos!"

Olmo salva la Spagna nei minuti di recupero. Gli uomini di Luis Enrique hanno toccato il grottesco in Georgia fino a quando Ferran Torres e l'esterno del Lipsia non hanno rimediato. Un rivale senza pedigree nel concerto mondiale ha costretto la Roja, senza autorità, alle corde per molti minuti.

As

"Madera de crack"

Olmo regala alla Spagna la vittoria in Georgia con un gol al 92'. La Roja ha incontrato più difficoltà di quante se ne potesse immaginare. Il ct degli spagnoli, Luis Enrique ha parlato così al gruppo: "Se non meritavamo di vincere, non mi interessa".

Sport

"Rinnovare!"

Il Barcellona considera prioritario legare il futuro di Ilaix, Mingueza e Dembele nelle prossime settimane. I due giovani sono più avanzati e andranno avanti per quattro anni, mentre per il francese si aprono le porte alla trattativa.

Mundo Deportivo

"Obiettivo d'oro"

Una genialata di Dani Olmo nel recupero ha evitato un pericoloso inciampo sulla via del Mondiale contro la Georgia. La Spagna ha sofferto contro un avversario molto difensivo che ha segnato per primo e ha costretto una rimonta straziante.