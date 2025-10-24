Mai dire gol. La Stampa sulla Juve: "Tudor studia le mosse per sbloccare l'attacco"

Il quotidiano La Stampa oggi in edicola nella propria sezione sportiva si concentra anche sulla Juventus, alle prese con un vero e proprio problema realizzativo. La Vecchia Signora non segna da oltre 300 minuti ed è praticamente rimasta a digiuno nelle ultime tre uscite. Nessuna rete a Madrid contro il Real e nessuna gioia né contro il Como, che ha battuto 2-0 i bianconeri nell'ultimo turno di campionato, né contro il Milan in un big match avaro di emozioni finito sullo 0-0.

L'ultimo ad aver esultato è Conceiçao, autore del momentaneo 1-2 nella gara di Champions contro il Villarreal, che poi ha ripreso la Juve con il gol allo scadere di Renato Veiga. Per non parlare della crisi degli attaccanti, che riflette le difficoltà in fase realizzativa della Juventus. Sono infatti divenuti 540 i minuti trascorsi senza una rete di un centravanti bianconero, visto che l'ultimo in ordine cronologico è Dusan Vlahovic, andato in gol nella gara di Champions giocata contro il Borussia Dortmund lo scorso 16 settembre.

Il serbo al momento è il miglior realizzatore con 6 reti, seguito da Yildiz a quota 5 e da David, autore di una sola rete fino a questo momento. Ancora a secco invece Openda, che ha sfiorato la rete contro il Real Madriid. Tudor quindi sta già studiando le mosse per scuotere un attacco sterile e sbloccare i centravanti già contro la Lazio, puntando su esterni più offensivi e su una maggiore qualità da affiancare allo stesso Yildiz.