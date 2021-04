Mbappé-Ronaldo-Icardi, l'apertura di Tuttosport: "Juve, che triangolo!"

vedi letture

"Juve, che triangolo!" è il titolo d'apertura scelto quest'oggi da Tuttosport. Il quotidiano fa riferimento agli intrecci di mercato tra grandi d'Europa: il Real Madrid è in pressing su Mbappé, e se l'assalto andrà a segno il PSG ci proverà per Ronaldo. I parigini - scrive il quotidiano - dovrebbero mettere sul piatto Icardi: l'ultima parola spetterà a CR7, che non desidera lasciare Torino.

Milan - "Il Milan: Raiola quando ci costi", si legge invece in taglio alto. Le commissioni ostacolano il rinnovo di Donnarumma. Intanto i rossoneri si preparano a scendere in campo contro il Parma: kick-off questa sera alle 18, Pioli chiede lo sprint Champions.

Torino - Spazio anche ai granata in taglio alto: "Nicola: un Toro di Samurai", titola il quotidiano. Stasera a Udine il Toro cerca punti salvezza. Il tecnico: "La filosofia kaizen per continuare a migliorare".

Inter - "Suning, nuovo prestito USA", si legge di spalla. Nuova liquidità in arrivo per le casse dell'Inter: ancora cinquanta milioni da Goldman Sachs? Questa l'ipotesi lanciata oggi dal quotidiano.

De Rossi - In taglio basso c'è spazio anche per le condizioni di salute di Daniele De Rossi, ricoverato precauzionalmente allo Spallanzani dopo aver contratto il Covid in Nazionale: "Forza Daniele, batti il Covid!", si legge.