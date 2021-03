Mkhitaryan-Pedro-Smalling. Gazzetta: "La Roma si affida ai collezionisti di trofei"

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi c'è spazio per il confronto europeo di giovedì tra la Roma e lo Shakhtar. I giallorossi si affidano al trio Mkhitaryan-Pedro-Smalling "I collezionisti di trofei". Henrikh Mkhitarian, Chris Smalling e Pedro hanno vinto 53 trofei complessivi, e tutti quelli più importanti che c’erano in palio. Tra gli altri, anche l’Europa League. Fonseca ha lasciato in panchina l'armeno contro il Genoa per averlo al meglio contro lo Shakhtar. Contro i rossoblù poi da sottolineare anche la prova positiva di un ritrovato Smalling. Pedro è di gran lunga il più vincente di tutta la squadra. Il ruolo di rincalzo gli sta stretto e l’Europa League è il modo per riprendersi in fretta la vetrina.