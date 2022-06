Napoli, Mertens ai saluti. Il Mattino: "Piace Correa"

L'ultimo giorno da giocatore del Napoli per Dries Mertens è arrivato, senza nessuna notizia positiva per un suo futuro in azzurro. Da domani, quindi, il belga inizierà a pensare al futuro con la Lazio alla finestra visto il forte legame tra Mertens e Sarri. Dal canto suo il Napoli cerca un sostituto: il nome che sta iniziando a circolare è quello di Correa, giocatore di cui l'Inter vorrebbe liberarsi per fare spazio a Dybala. La cifra di 30 milioni richiesta dai nerazzurri, però, è troppo alta per il club partenopeo che cercherà di capire coma inserirsi nell'operazione. Lo riferisce Il Mattino.